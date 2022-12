Asesinan cuatro hombres de la misma familia en Remedios

Abuelo, padre, hijo y yerno fueron asesinados en la mañana del viernes en la vereda Pueblo Nuevo de Remedios, municipio del nordeste antioqueño.

Las primeras investigaciones de las autoridades, indican que el crimen fue cometido por integrantes del ‘Clan Úsuga’ y aún no establecen las razones. Así lo asegura Jorge Eliecer Gil, alcalde del municipio de Remedios.

"Seguimos en las investigaciones, las autoridades están pendientes de poder dar un informe oficial de los motivos y los móviles por los cuales fue esta masacre", dijo Gil.

Según el coronel Ramiro Riveros, comandante de la Policía de Antioquia, “la información es que un grupo de personas llegaron hasta la casa y causan la muerte a dos personas en el lugar y se llevan a otras dos personas. Sus cuerpos luego son encontrados a dos kilómetros de la vereda”,

Las víctimas estaban entre los 19 y 70 años, pero las autoridades aún no revelan sus identidades. En la vereda no salen del estupor y algunos han comenzado a comentar lo sucedido por redes sociales.

En Desarrollo.