Así descubrió una madre de familia que su hija era extorsionada con fotos íntimas

De acuerdo con el testimonio de la mamá, el hombre de 30 años le decía a su pequeña qué poses debía hacer para las fotos y videos con los que la chantajeaba.

Por el delito de extorsión, mediante la modalidad de ‘sexting’, fue detenido un hombre en el municipio de La Ceja, oriente antioqueño.

Según las autoridades, el señalado les hacía creer a sus víctimas que era menor de edad y ofrecía juegos sexuales a cambio de fotos y videos en ropa interior.

Tras obtener las imágenes, el hombre contactaba a las víctimas y, al parecer, les exigía tener relaciones para no difundir el contenido íntimo en las instituciones donde recibían clases estas jóvenes, que en su mayoría son menores de edad.

La madre de una de las víctimas fue quien denunció al sujeto, luego de ganarse la confianza de su hija, quien le contó lo que ocurría:

“Ella se vio acorralada, cuando él la empezó a citar, a decirle que tenía que verse con él si no quería que le publicara el material que tenía en las redes sociales. Ahí fue donde a ella le dio miedo”, relató la mamá.

Y los chantajes fueron más allá:

“Le mandaba fotos de mujeres adultas, desnudas, haciendo poses y le decía que se tenían que grabar como estaban esas personas, lo que hacían esas mujeres”, añadió la madre.

Al momento de la captura, al hombre se le incautó un celular donde la Policía encontró dichas fotos y videos, así como las conversaciones.

“Si no haces lo que te pido, las puedo publicar”, “Si me envías un video ya no te voy a molestar”, dicen algunos de los mensajes con los que presuntamente extorsionaba a las menores.

El hombre de 30 años fue capturado en flagrancia y dejado a disposición de la Fiscalía. Entre tanto, un juez envió al señalado a la cárcel.