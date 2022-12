Así es el supuesto ‘carrusel de la salud’ que implica al contralor de Antioquia

Foto: Sergio Zuluaga, contralor de Antioquia, se practicó una cuestionada cirugía en el Hospital La María, entidad que debe auditar.

Detrás de la cirugía estética a la que recientemente se sometió el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, se esconde una historia de denuncias sin eco sobre la existencia de un ‘carrusel de corrupción’ que estaría afectando los recursos de la salud en el departamento.

Bernardo Alejandro Guerra, el médico que preside el Concejo de Medellín, describe la polémica intervención quirúrgica a la que se sometió en abril pasado el contralor departamental. (Lea también: Cirugías estéticas enredan al contralor de Antioquia y al gerente de un hospital).

"(...) Liposucción y rayamiento muscular de abdomen para los rectos interiores, igualmente para el tórax anterior y posterior; rayamiento de pectorales, trapecio, dorsal ancho, igualmente serratos y todo lo que tiene que ver con la contextura muscular de abdomen y tórax", dijo el cabildante.

Los críticos de Zuluaga sostienen que la cirugía, que fue realizada en el Hospital la María de Medellín, habría sido parte del pago por sus omisiones en la vigilancia y control en varios centros médicos que funcionan con recursos públicos.

"El contralor del departamento de Antioquia es el que audita todos los hospitales del departamento público y especialmente los del segundo nivel o regionales, como el Hospital La María, el Marco Fidel Suárez, el Hospital de Caucasia, el de Turbo y el de Yolombó, que son los que conforman la génesis de la estructura del ‘carrusel de la salud’ que está desangrando los recursos públicos", denunció Guerra.

Noticias Caracol buscó testigos potenciales de las investigaciones que estarían engavetadas. Uno de ellos habla de un millonario faltante de los recursos que son del departamento.

“Hay varios (hallazgos), pero uno de los principales fue la estampilla Prodesarrollo, la estampilla Proanciano y la estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el cual la recaudamos por la contratación que se hace con terceros, pero los dineros son gastados por la institución: son alrededor de 1.800 millones”, explicó la revisora fiscal de La María, Dina Mábel Correa Toro.

José David Pinto es un médico que se retiró cansado de no recibir pago cabal por sus cirugías da la cara.

Al preguntársele si diría que detrás de la cirugía estética que le hicieron al contralor hay un pago de favores, respondió:

“Claro que sí, con toda seguridad (...), en el caso del doctor Zuluaga asumimos que, como es el encargado de vigilar y de decir qué está mal y qué está bien, simplemente con eso (la cirugía) él se hace el de la vista gorda con todos los problemas que presenta el hospital”.

Alguien con acceso a sistemas y nómina, pero dueño de sus temores a represalias, cuenta también por qué, según él, en la Asamblea Departamental algunos diputados callan.

“Porque el que tiene rabo de paja no se asoma a la candela (...) Los diputados que están actualmente en el poder tienen cuotas políticas allá. (...) Hablemos de Rigoberto Arroyave: él tiene en el Hospital La María 18 cuotas políticas; hablemos de Saúl Úsuga, de Rogelio Zapata”, dijo la fuente.

Y hay documentos que muestran que Angie Vanessa Arroyave, esposa del gerente del Hospital de Caucasia, Orlando Rodríguez Álvarez, compró recientemente una finca en sociedad con el contratista Ramón Emilio Botero, ejecutivo de Coosalud.

O los bienes que nutren el patrimonio del director, a quien la Procuraduría indaga por un presunto enriquecimiento injustificado.

El Contralor observa como norma de conducta no referirse a un tema que considera del resorte de su vida privada, pero otra paciente notable que recientemente se vio envuelta en un debate por una operación en La María, dice que las cirugías de ambos tienen un soporte legal.

"El contralor se operó normal (...), el decreto 1876 del 94 dice a los hospitales: "podrán ofrecer a las Entidades Promotoras de Salud y demás personas naturales y jurídicas que los demanden servicios y paquetes de servicios a tarifas competitivas en el mercado. O sea, vuélvase empresa, venda servicios…”, manifestó Laura Marulanda, exauditora general de la nación. (Vea también: Renuncia gerente de La María tras escándalo que enreda a Contralor de Antioquia ).

Además, cree que otros servidores deberían imitarlos.

“Es lo que deberíamos hacer todos los empleados públicos: apoyar a todos los hospitales públicos cuando vamos a consumir servicios particulares. Sino, el contralor no podía ir a ningún hospital, ni público ni privado porque todos los hospitales reciben dinero de la salud”, añadió Marulanda.

En una próxima entrega, veremos cómo funcionan, según los denunciantes, los ‘ejes del carrusel’...