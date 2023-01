Así es la biblioteca comunitaria que contrarresta la falta de espacios para la cultura en Manrique

Una joven paisa creó este lugar para que los habitantes de la comuna 3 descubran los libros y aprendan a través del arte.

En el barrio La Cruz, nororiente de Medellín, está la biblioteca ‘Sueños de papel’, un escenario en donde los niños y jóvenes a través del arte y la literatura, encuentran las herramientas para transformar y, sobre todo, para entender su territorio.

Wedny Vera es la fundadora de la iniciativa.

“Empecé a mirar esa lectura del contexto, qué había en el barrio, qué cosas hacían, y me encontré que no había espacios culturales”, comentó Vera.

Desde el año 2016, al trabajo comunitario se ha sumado el compromiso de más jóvenes a la causa.

“La misma comunidad también traía sus libros, la misma comunidad pintó la biblioteca, traían mesas, sillas”, agregó la joven.

‘Sueños de papel’ se ha convertido en un lugar de transformación social, de empoderamiento de las mujeres y los jóvenes.

“Lo más lindo de trabajar en ‘Sueños de papel’ es generar cohesión comunitaria, es pensarnos un espacio donde las mujeres, niños, niñas y jóvenes, puedan convivir en un lugar para construir colectivamente”, manifestó Daniela Monsalve, líder comunitaria.

En este lugar, la lectura pasó de ser una tarea obligada a una posibilidad para que muchos niños y jóvenes aprendan del mundo.

“Yo regaba la bola en la universidad, estamos haciendo una biblioteca comunitaria, ¿tienen libros en la casa que quieran donar, que no usen?”, contó Jessica Mazo, líder comunitaria.

Esta biblioteca comunitaria busca también ser un centro para reflexionar sobre asuntos complejos que rodean a los niños de la comunidad.

“El barrio está habitado por personas en sus inicios que fueron víctimas de desplazamiento, y de ahí se desligan infinidad de problemáticas sociales, una de ellas es el racismo”, contó Monsalve.

‘Sueños de papel’ inspira al barrio La Cruz a una transformación positiva, gracias a la forma como las personas habitan y se apropian de este territorio, entendiendo y mejorando las condiciones sociales que enfrentan a diario.