Así es la nueva vida de Romeo Aslan, el primer gato con marcapasos en Colombia

Hoy hace 3 meses fue la implantación del marcapasos de Romeo. Y que mejor que recordar esta fecha en esta época que estamos viviendo para que nos contagiemos de resiliencia! Todo empezó en octubre del 2019 cuando romeo tuvo un síncope y llamamos a nuestra amiga @carovargasvelez carovargasvelez para que nos orientara, ella inmediatamente nos dijo que romeo necesitaba ser evaluado por un cardiólogo, fue así que llamamos a nuestro amigo @dogplercolombia Pablo Carvajal e hicimos una cita en la cual él diagnosticó una cardiopatía a nuestro amado Romeo. Empezamos a tratar a Romeo con una medicina que no le cayó muy bien y se descompenso, estuvo hospitalizado dos días en una clínica en el oriente antioqueño, ya que en esa época vivíamos en ese sector, mejoró unos días pero volvió a presentar síncopes por lo que decidimos llevarlo al @cvzces donde siempre lo ha atendido Carito y dónde habían más recursos para manejar esta enfermedad. Romeo fue estabilizado pero cada 15 días volvía a presentar síncopes, siempre trabajamos de la mano de @malalamejiad y de @dogplercolombia para llegar a un diagnóstico final en el que la única solución era un marcapasos. Como en Colombia no existía tal procedimiento en gatos, la opción era llevarlo a otro país para que se lo pusieran, pero viajar era riesgoso para la salud de Romeo además del alto costo que todo esto implicaba, así que después de estar hospitalizado desde el 17 de diciembre nuevamente, el 19 de diciembre nos dijeron que la opción para Romeo era eutanasiarlo, que dolor tan grande, que tristeza tan infinita tener que despedir a un ser tan hermoso y tan importante para nuestras vidas, pero mágicamente apareció nuestro amigo @oncologiavet_co que al vernos llorando nos dijo que esperáramos un momento y se fue con el doctor @davsgz david garcia que siempre estuvo al frente de todo este proyecto y a cargo de la hospitalización de Romeo ❤️, los minutos pasaron y llegaron @malalamejiad @davsgz y @oncologiavet_co con una opción y era una medicina que podría darle a Romeo en promedio 600 días de vida, podía funcionar o no, era jugarnos el todo por el nada, ese día dijimos que deberíamos (sigue la historia en los comentarios)