Así escapó de la muerte un hombre en mina de Buriticá, en la que seis personas más fallecieron

Todo apunta a que los victimarios prendieron fuego a unas llantas dentro del túnel, con el fin de ahogar a las personas adentro.

Según las autoridades, las personas que murieron eran contratistas que inspeccionaban una mina ilegal de oro dentro de los terrenos explotados por Continental Gold.

Esta fue la declaración de Ómar Ayala Cadavid, único sobreviviente:

“Nos prendieron llantas dentro del túnel y los compañeros todos comenzaron a salir. Yo era el último y un auxiliar me dijo que esperara que estaban atrancados. Esperé y cogí para otra vía donde el túnel estaba sin humo. Ahí me quedé unos cinco minutos y comencé a orar. Poco después me devolví. Cuando llegué al tambor toqué a tres compañeros y estaban dormidos y seguí buscando la salida y no la encontraba. Hasta que me acordé y vi unos lazos y empecé a subir hasta un punto, porque el cuerpo no me daba, me estaba paralizando y estaba muy mareado. Finalmente un auxiliar me ayudó a salir”.

Tragedia donde murieron seis hombres en mina de Buriticá habría sido... Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramiro Guzmán, Ramiro Trejos, Efraín González, Elicer Vanegas, Fabián Ibarra, Luis Ernesto Jaramillo.