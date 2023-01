Así está preparada la población de Puerto Valdivia ante cierre de compuerta en Hidroituango

Los organismos de emergencia están al tanto de la comunidad en caso de que se llegara a presentar una contingencia por este proceso.

El alcalde de Valvidia, Jonás Darío Henao, manifestó a Noticias Caracol, que la población está consciente de la situación que está ocurriendo y hay preparación para lo que pueda suceder ante una eventual emergencia.

Luego del cierre de la compuerta en Hidroituango, la mirada se centra en el caudal aguas abajo del río Cauca, principalmente en el corregimiento de Puerto Valdivia, la población que se encuentra más cerca del proyecto hidroeléctrico y que ya vivió una emergencia en mayo pasado por el destaponamiento de un túnel que generó una creciente.

"Lo que ha vivido Puerto Valdivia y estas comunidades no ha sido fácil para ellos, ahora están volviendo a sus casas nuevamente, casas que están totalmente abandonadas, a volver a construir hogar", manifestó el mandatario.

Tras la evacuación por la alerta roja, a Puerto Valdivia regresaron cerca de 1.300 familias de unas 2.500 que tuvieron que salir del corregimiento, "el pueblo todavía está muy solo, lo más preocupante es que hay gente que se ha ido y ha buscado nuevas oportunidades, hay 300 familias que no vuelven nunca y 600 familias caracterizadas que están en no retorno hasta que no se baje la alerta roja a naranja", agregó el alcalde.

Vea también: Sin contratiempos: en media hora se completó el cierre de la compuerta de Hidroituango

¿Qué va a pasar en Hidroituango y el caudal del río Cauca por cierre de compuerta?