Así fue el desfile con el que cerca de 600 silleteritos engalanaron el corregimiento de Santa Elena

Los más pequeños fueron los encargados de darle la bienvenida al colorido evento que pinta las calles de la ciudad de la eterna primavera.

Isabela y Luciana han participado en el desfile de silleteritos desde los dos años, con ayuda de sus padres, quienes esperan no dejar perder la tradición, diseñaron y fabricaron las silletas que cargaron por quinta vez en el bello recorrido

“Cuando ellas saben que se acerca más o menos la fecha me dicen: ‘mami de qué va a ser mi silleta, cómo me la vas a hacer, yo quiero que me le pongas esta flor, esta muñequita para mí’, entonces es un trabajo bien bonito en equipo con ellas", relata Andreína Mantilla, madre de dos silleteras.

El orgullo de participar en este evento, que expone la belleza de las flores y ratifica por qué Medellín es conocida como la ciudad de la eterna primavera, se ve reflejado en el rostro de Luciana.

“Lo que más me gustó del desfile fue cargar mi silleta porque me gustó la historia de la flor”, comenta Luciana Alzate, silletera.

Como estas pequeñas, fueron cerca de 600 niños y niñas quienes protagonizaron esta parada que recorrió la vía principal de Santa Elena, hasta donde llegaron cientos de personas a disfrutar de este hermoso preámbulo de la feria.

Con emocionante desfile, silleteritos de Santa Elena dan la bienvenida a la Feria de las Flores 2019 "La hice con mi tía y mi silleta es artística y el mensaje es tratarnos con cuidado, tenemos sueños, el mensaje es para los familiares, toda la familia, que no nos maltraten ni nos hagan daño porque tenemos muchos sueños y metas para cumplir", explica Salomé López, silleterita.

“Esto es una representación muy grande para nosotros y más que tenemos una sobrina de nosotros acá desfilando entonces estamos muy orgullosos", resalta Lina María Peña, asistente.

El próximo 2 de agosto será el concierto inaugural de la edición número 62 de la Feria de las Flores.