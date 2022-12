Así fue el operativo contra más de 40 colombianos que llevan un mes detenidos en China

Una mujer que se salvó de las autoridades de ese país le contó a Noticias Caracol detalles del despliegue policial.

La detención se dio el 28 de enero en la zona de los bares de Guangzhou, una ciudad del sur de China ubicada a unos 1.800 kilómetros de la capital, Beijing.

Cuenta la mujer, una colombiana residente en ese lugar hace 18 meses y quien pide mantener su nombre bajo reserva, que un comando especial de la policía china arribó en tres camiones (similares a las rutas escolares) al Bar 99 para capturar a una sospechosa.

A las 4:30 de la mañana hora china irrumpieron en el establecimiento. Ordenaron apagar la música y encender las luces, que las mujeres se hicieran a un lado y los hombres a otro.

Les exigieron documentos, los requisaron y sacaron del sitio a los 46 colombianos que departían con un grupo de árabes.



Afuera, los detenidos se percataron del impresionante operativo desplegado: los funcionarios habían sido enviados desde Beijing –también conocida como Pekín- para atrapar a una supuesta delincuente.

Iban acompañados de perros, grababan sus movimientos con lujosas cámaras de video y estaban custodiados por drones y exhibían una fotografía.

En esta aparecía su objetivo: una colombiana a la que señalaban de participar en el robo de 250 mil dólares denunciado por un ciudadano árabe.



Advertisement