Así fue el susto de decenas de familias por derrumbe en Medellín

La emergencia por un derrumbe en Medellín deja más de 30 personas afectadas en el barrio Caicedo de la comuna 8, oriente de la capital antioqueña.

“Yo sentí un estruendo pensando que era un accidente de algún vehículo que se había volcado, cuando abro la puerta de la vivienda veo la magnitud de este desastre. Los vehículos aprisionados contra la ventana de la vivienda”, relató Rodrigo Ossa, afectado.

En una camioneta se movilizaba una familia que milagrosamente, como dicen, salió ilesa de la emergencia por este derrumbe en Medellín.

“Nosotros íbamos pasando, cuando mi mamá le dijo a mi papá: ‘amor, mira esas ramas se están cayendo’ y el susto de mi papá fue acelerar inmediatamente. Cuando él aceleró, el carro se empezó a balancear como en una marea y no le dio más, nos tiró contra esta camioneta y al de Rappi lo alcanzó a tirar a este sector”, contó Alejandro Zapata, quien iba en el vehículo.

¿Emergencia anunciada en Medellín?

Según habitantes de la zona, la emergencia ya se veía venir.

“Esto es una cosa que no es ahora, esto ha sucedido tres veces, los muros han estado proyectados para hacerlos, no sé qué pasa que no los han hecho”, dijo Ossa.

En total 34 personas resultaron afectadas y no podrán volver a sus viviendas mientras haya control del terreno.