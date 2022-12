Así fue la golpiza de varios policías a supuesto ladrón en Medellín

Vecinos de la calle 32 con carrera 78, que pidieron no ser identificados, denunciaron un caso de presunto exceso de la fuerza en un operativo de la Policía del barrio Belén para capturar a dos supuestos ladrones que quedó grabado en un video aficionado.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo a las 6 de la mañana en Belén Miravalle, cuando dos personas fueron sorprendidas, al parecer, tratando de robar a un transeúnte.

Publicidad

#LoÚltimo: policías de Belén en Medellín fueron grabados mientras dan golpiza a supuesto ladrón. pic.twitter.com/WZ8kGZKuGV — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) May 26, 2016

“Los vio la Policía del cuadrante, uno de ellos se metió a una casa y la Policía ingresó por él. Estaba bien que lo hubieran detenido, pero se excedieron”, dijo la persona que dio a conocer la denuncia a Noticias Caracol.

La denunciante hace referencia a una serie de golpes que, con un bastón de seguridad (o tofa), lanzó uno de los uniformados contra el sospechoso. La agresión se originó, según la fuente, porque el supuesto ladrón intentó arrebatarle una insignia al policía.

En el video también se escucha cuando el uniformado insulta al supuesto delincuente, después de que aparentemente intenta quitarle la insignia: “A mí no me coja la… hp…”.

Publicidad

El detenido, que nunca se ve en el video, exclama para que el policía detenga la golpiza.

“Ya, ya, por favor, no mi agente, no, no, no”, se escucha.

Publicidad

Ante los lamentos del señalado delincuente, una vecina le grita al policía que no lo agreda más.

Finalmente, en el audio del video se escucha cuando el uniformado hace una temeraria declaración, que según los denunciantes debe ser investigada por los organismos de control.

“La cosa es que se me tira encima el hp… agradece que no te pelo (mato)”, se escucha en el video.