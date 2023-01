Así funciona 'Te pillé', la aplicación para denunciar hurtos en tiempo real en Medellín

Esta iniciativa de la alcaldía busca que la misma población civil pueda denunciar cuando sean testigos de un robo en la ciudad.

A través del aplicativo funcionarios de la Secretaría de Seguridad, la Policía y la Fiscalía, tendrán comunicación en vivo y la geolocalización de la persona que denuncia el delito.

"La idea con una aplicación de estas es fortalecer el proceso penal de manera técnica, utilizar menos el testimonio, la persona es dueña de su temor y acudir ante un estrado judicial, puede retractarse o quitarse, una imagen de estas con una reacción inmediata de la policía con la imagen que envíe el ciudadano, son el mejor elemento de prueba", Raúl González Flechas, director de Fiscalías Medellín.

Una vez se active la aplicación, en el centro de monitoreo, se estará recepcionando en tiempo real, las imágenes que el ciudadano está transmitiendo. Inmediatamente se activa la cámara de seguridad más cercana y el policía del cuadrante las imágenes serán causante de flagrancia, dentro de la cadena de custodia.

"Aquí van a haber muchas imágenes, no solo la de la persona que grabó, la de las cámaras, las bodycam y el material probatorio va a ser tan fuerte que eso va a permitir que no existan dudas sobre si un criminal de estos debe ir o no a la cárcel", indicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Este aplicativo, desarrollado por la empresa de seguridad urbana, pretende convertirse en una de las herramientas más importantes de denuncia de hurtos o fleteos.

