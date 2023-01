Así funcionará el carro de las fotomultas que regresa a las calles de Medellín

Según la Secretaría de Movilidad, le fue aprobada su aplicación en 14 sitios de la ciudad. ¿Desde cuándo y por qué lo pueden sancionar? Acá le explicamos.

Este miércoles, la Secretaría de Movilidad informó que recibió el aval del Ministerio de Transporte para mover de nuevo por la ciudad el radar estático, adaptado a un vehículo, para imponer foto detecciones, llamadas comúnmente como fotomultas.

El dispositivo, que ya está siendo probado por la Secretaría de Movilidad, comenzará a funcionar el lunes 18 de febrero.

Las sanciones que podrá aplicar, explicó el secretario de Movilidad Humberto Iglesias, son por infringir los límites de velocidad, por no respetar la restricción de Pico y Placa y por no tener vigente para los vehículos el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y por no cumplir con la revisión técnico mecánica.

Los 14 puntos en los que será ubicado el carro de fotomultas se suman a otros 70 en los que la Secretaría rota las 40 cámaras de foto detección que hay en la capital antioqueña.

Estos son los lugares donde podrá ser sancionado: