Así le respondió el presidente Duque a Jacobo, el niño que pide reabrir los colegios

Jacobo Faciolince, de 8 años, se hizo viral en redes sociales por un video que publicó su madre a través de Twitter. En las imágenes, el pequeño le pide al presidente Iván Duque que se reabran los colegios del país “para recuperar la alegría”.

“Yo soy un niño feliz, no me falta nada, por fortuna tengo todo, una familia bonita, pero no me quiero ni imaginar, si esto es duro para mí, ¿cómo será para los otros niños? Estamos estresados, queremos recuperar la alegría”, expresó.

Jaco me pidió que grabáramos este video luego de una crisis de emociones que tuvo por no poder ir al colegio, por estar lejos de sus amigos, de sus profesores... al final me preguntó: “Mamá, ¿tu crees que el Presidente sí verá mi mensaje?”. Intentémoslo, le dije... pic.twitter.com/3y76lkhrEL — Mónica Londoño K. (@molokli) August 19, 2020

Tras conocer la petición del niño, el presidente Iván Duque se comunicó con Jacobo y su madre, Mónica Londoño, para explicarles qué planes tienen desde el Ministerio de Educación frente a la reapertura de los colegios, escenarios educativos que fueron cerrados por la pandemia del coronavirus.

Durante su espacio televisivo ‘Prevención y acción’, el mandatario dio una esperanzadora respuesta al pequeño de 8 años y a los niños, que al igual que él, quieren regresar a las aulas.

“Le explicábamos a ‘Jaco’ las dificultades. Nosotros sabemos que, si bien los niños no son los que se ven más afectados por la letalidad del virus, sí pueden ser, además, factores de propagación. Pero nosotros queremos empezar a dar pasos con un modelo de alternancia”, sostuvo el presidente en su alocución.

Duque manifestó que el mensaje de Jacobo fue emocionante y que se conmovió al escucharlo.

“Le pudimos explicar a Jaco las dificultades que hemos tenido, el proceso, como esperamos se dé, y que también todos soñamos que podamos, de manera gradual, ir recuperando estos espacios tan importantes para su salud emocional, para su salud mental, para sus afectos”, indicó el mandatario.

A su vez, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que junto a Mineducación se creó un comité especial con pediatras, epidemióogos y educadores para revisar protocolos y medidas que permitan el regreso a las aulas.

La respuesta del presidente Duque llenó de esperanza a Jacobo, quien no ve la hora de reencontrarse con sus amigos y volver a recibir clase de manera presencial.

“Estoy muy feliz de que me llamara porque recibió mi mensaje, está tomando las decisiones, dijo que están haciendo lo posible para que reabran los colegios. No sé si sea lo correcto, pero esta es mi decisión. Gracias por escucharme”, comentó el niño.

Agradecer, siempre agradecer. Gracias @IvanDuque por su noble gesto. Jaco sí que se lo agradece. pic.twitter.com/HuV2Qv10Jd — Mónica Londoño K. (@molokli) August 19, 2020

