Así le respondió la Aeronáutica Civil a Petro tras denuncia por cierre del aeropuerto de Urabá

A través de Twitter el senador dijo que su seguridad quedó expuesta porque no lo dejaron viajar. El organismo aseguró que el político llegó tarde.

Tras su visita en el Urabá antioqueño, de cara a las elecciones del 27 de octubre, Gustavo Petro denunció que el aeropuerto de Carepa, Antonio Roldán Betancur, cerró sus puertas antes del horario establecido, lo que afectó su desplazamiento hacia Medellín.

Publicidad

Después del incidente, el político señaló a la Aerocivil como responsable del hecho:

“Atención, llegué al aeropuerto de Apartadó a las 5:55 p.m. como estaba planeado, el aeropuerto cierra a las 6:00 p.m. y lo encontramos cerrado. Ha quedado expuesta por completo mi seguridad por la Aeronáutica Civil del gobierno de Duque”, denunció.

Atención, llegué al aeropuerto Apartadó a las 5.55 pm como estaba planeado, el aeropuerto cierra a las seis pm y lo encontramos cerrado. Ha quedado expuesta por completo por mi seguridad por la aeronáutica civil del gobierno de Duque — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 5, 2019

El senador insistió en que había llegado a la terminal aérea con antelación, por lo que le pareció extraño que a su llegada ya estuviera cerrado:

Publicidad

“Tenía que desplazarme en avioneta desde Apartadó hasta Medellín, el plan de vuelo era a las 6:00 p.m. y llegamos 10 minutos antes, extrañamente la aeronáutica civil cerró el aeropuerto para que no pudiera viajar. Mi seguridad ha quedado completamente expuesta”, añadió.

Tenia que desplazarme en avioneta desde Apartadó hasta Medellín, el plan de vuelo erq a las seis pm y lmegamos 10 minutos antes, extrañamente la aeronautica civil cerró el aeropuerto para que no pudiera viajar.



Mi seguridad ha quedado completamente expuesta. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 5, 2019

Publicidad

Horas más tarde, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado donde informó que el político llegó a las 5:59 p.m., es decir, un minuto antes, razón por la que no pudo cumplir con su viaje.

“La hora de llegada del senador, no permitía que se cumpliera con los procedimientos establecidos. En caso de requerirse una extensión de horario, en cualquier terminal que no opere las 24 horas, esta debe solicitare con antelación (…). En este caso particular, no existió solicitud de extensión alguna”, precisó el organismo de control.

Información importante sobre operación del Aeropuerto de Apartadó. pic.twitter.com/p7l0LXsSOd — Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) October 6, 2019

Finalmente, el senador Petro viajó vía terrestre.