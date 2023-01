Así operará el metro de Medellín el Jueves y Viernes Santo

La #RedMetro🚈🚌🚊este Jueves y Viernes Santo operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Ten en cuenta que el #Metrocable🚡 línea K abre a las 8:30 a.m. y las líneas H, M y J a las 9 a.m.



👉Los puntos de venta estos días estarán habilitados de 9:15 a.m. a 5:45 p.m.



¡Planea tu viaje!📝 pic.twitter.com/cnMQrz1LOD