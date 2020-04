Así operará el metro de Medellín el Jueves y Viernes Santo

El sistema informó que por mantenimiento de la línea férrea habrá modificación en las frecuencias entre las estaciones Estadio y San Javier.

El Metro de Medellín señaló que dicha actividad que se llevará a cabo entre las 6 a.m. y la 1 p.m. tanto Jueves como Viernes Santo, en dicho horario los trenes entre las estaciones de la línea B (San Javier y Estadio) pasarán cada 18 minutos.

“Esta medida se toma ya que es necesario hacer uso de un carril de la vía férrea para la ubicación de los vehículos de mantenimiento y el personal Metro”, indicó la empresa.

El mantenimiento se realiza durante estos días de la Semana Santa para generar menor impacto entre los usuarios que requieren usar el sistema de transporte.

Tenga en cuenta, además:

La #RedMetroeste Jueves y Viernes Santo operará de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Ten en cuenta que el #Metrocable línea K abre a las 8:30 a.m. y las líneas H, M y J a las 9 a.m.

Los puntos de venta estos días estarán habilitados de 9:15 a.m. a 5:45 p.m.

¡Planea tu viaje! pic.twitter.com/cnMQrz1LOD

— Metro de Medellín (@metrodemedellin) April 8, 2020