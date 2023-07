Así ordenaba alias Camilo los asesinatos del Clan de Oriente: “Si no está él, la familia”

Carlos Alberto Herrera Arcila, conocido como alias Camilo (o Camila), era el cabecilla del Clan de Oriente que sembraba terror en los municipios de Argelia, Nariño y Sonsón, en Antioquia, y algunos de Caldas. La Policía Nacional reveló un audio de cómo ordenaba los asesinatos este delincuente.



Alias Camilo: Mijo, si no está él, la familia y ya, hágale.

Sicario: Sí, cucho. Pero sabe que ir a tumbar puertas, usted sabe que no aguanta.

Alias Camilo: Mijo, hágale. Si no está él, la familia, hágale.

Al momento de su captura, realizada en el municipio de San Rafael, el criminal le dijo a uno de los oficiales: “Ustedes saben lo que estamos haciendo, de todas maneras ya perdimos”.

Por alias Camilo, las autoridades ofrecieron una recompensa de 60 millones de pesos, estrategia que habría permitido la ubicación y detención del delincuente.

Medios antioqueños informaron que alias Camilo, de 32 años, inició muy joven su actuar criminal haciendo parte de las filas de las extintas FARC y AUC.

El coronel Carlos Andrés Martínez, comandante de la Policía de Antioquia, informó que la “captura del ciudadano Carlos Alberto Herrera Arcila se dio por los presuntos delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con tráfico, porte de armas y explosivos”.

“La capacidad de la Policía Nacional, bajo la orientación de la Fiscalía General de la Nación, permitirá llevar un proceso judicial muy fuerte en contra de esta persona”, añadió.

Al Clan de Oriente le iniciaron procesos de extinción de dominio por bienes avaluados en 17 mil millones de pesos, ubicados en los municipios de Marinilla, San Carlos y El Peñón.