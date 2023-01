Así puede reportar a las autoridades los lugares donde venden y queman pólvora en Medellín

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, el número de lesionados este año ha aumentado en un 700 por ciento en comparación con 2018.

Casos como el de un hombre que confundió un taco de pólvora con un cigarrillo y el de un niño de 10 que sufrió quemaduras de segundo grado en sus manos por manipular una papeleta tienen en alerta a las autoridades en Medellín.

En solo seis días la capital antioqueña registra ocho personas quemadas por hacer uso de estos elementos, mientras que para el mismo periodo del año pasado solo se reportó uno.

Lo más preocupante es que aún no se han realizado las celebraciones del 7 y 8 de diciembre, días en que las lesiones aumentan.

“Nosotros históricamente sabemos que en estas fechas, especialmente el fin de semana que viene que es el de velitas, se presenta un incremento de casos. Hacemos un llamado a la comunidad para que disfruten sin el uso de pólvora, no es necesario usarla para divertirse o para pasarla bien, tenemos muchos escenarios en la ciudad dispuestos para que la gente disfrute en familia”, advirtió la subsecretaria de Salud de Medellín, Natalia López.

Por eso, la invitación también es para reportar a las autoridades cuando se realice la quema de estos elementos que no solo representan un peligro para quienes la manipulan sino también para los espectadores.

“El 123 inmediatamente nos contacta con todas las ramas que deben activarse en caso de que se presente un sitio donde estén quemado pólvora o si se evidencia un sitio donde la estén expendiendo o si reportan un caso de algún lesionado con pólvora, inmediatamente acudir a un centro asistencial y reportarlo al 123”, explicó la funcionaria.

Con las múltiples campañas de prevención que se vienen realizando, las autoridades esperan que durante este fin de semana no se reporten más lesionados.