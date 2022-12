Así queda el pico y placa en el Valle de Aburrá para enfrentar la contingencia ambiental

Hay cambios en la medida y comenzarán a regir desde este sábado 24 de febrero. La decisión no aplicará los días feriados ni Semana Santa.

Carros particulares, motos de dos y cuatro tiempos, camiones y volquetas tendrán pico y placa dependiendo del último número de su placa.

Así queda la restricción:



🚨¡Atento! Conoce el Pico y Placa Ambiental definido por el @Areametropol en la declaración del #EstadoDePrevención por la #CalidadDelAire. pic.twitter.com/tRbxKuoUnh — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) February 22, 2018

Esta medida se tomó luego de que el Área Metropolitana, la autoridad ambiental en los 10 municipios del Valle de Aburrá, decretó el estado de prevención.

Según esa entidad, "debido a que en las últimas horas, 17 de las 18 estaciones de medición de la calidad del aire del SIATA han registrado niveles mayores a 38 µg/m3(microgramos metro cúbico) de contaminante PM 2.5 en la atmósfera, lo cual implica un nivel II".