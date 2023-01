Así quedó al descubierto el modus operandi para el desvío de dinero en la Cuarta Brigada

La Fiscalía reveló interceptaciones que demostrarían cómo se creó el entramado de corrupción que salpica al excomandante de esa unidad militar.

Una de ellas, el modus operandi de cómo el general retirado Jorge Romero, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército entre 2015 y 2017, se habría aliado con varios de sus subalternos para la adjudicación de contratos al interior de la guarnición a cambio del cobro de una comisión del 10 por ciento de estos.

El ente acusador destapó los testimonios de tres testigos que contaron cómo se repartieron los 26 contratos a tres contratistas: Distrilogística, para suministros y catering, El infante, para la compra de colchones y sacos, y Motovehículos, para mantenimiento de vehículos, que en total suman más de 3.296 millones de pesos.

La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia Claudia Patricia Vanegas advirtió que aún faltan contratos por encontrar.

“A hoy no hemos podido encontrar la totalidad de los contratos y que seguimos en la búsqueda, realizando algunas inspecciones, porque según los testigos faltan algunos contratos que no han podido localizarse y que no han sido ubicados en un rubro que ellos llaman Convenios”, dijo la funcionaria.

Así mismo, la Fiscalía manifestó que cuentan con más de 300 interceptaciones telefónicas entre Romero, los subalternos y los contratistas en las que se revela el entramado de corrupción.

Una de las escuchas fue obtenida de una de las llamadas con Samir García, uno de los contratistas que era considerado ‘el hombre de la tula’.

Otra de las estrategias usadas por el oficial y reveladas por el ente acusador era la de no subir los contratos al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) o subirlos tarde para que no se evidenciara lo ocurrido.

Durante la audiencia se mencionaron los nombres de varios generales, entre ellos el actual comandante de la Cuarta Brigada, general Juvenal Díaz.

“El actual comandante de la Cuarta Brigada, el brigadier Juvenal Díaz Mateus era un subalterno jerárquico del general Romero entre los días 15 y 16 de febrero de 2019. Él le ordenó al teniente coronel Jesús Armando Del Río Aguirre que le entregara al ayudante del general Romero copia de todos los sopores de la información que obtuvo la Policía Judicial en esta investigación”, señaló Vanegas.

Igualmente, la Fiscalía aseguró que desde que el general retirado tuvo conocimiento de las investigaciones quiso desviar las mismas.

Por ahora el general (r) Romero estará recluido en un centro de reclusión militar mientras que el próximo lunes se define su situación jurídica.