Así se dio con el supuesto responsable de fusiles destinados a atentar contra el alcalde de Medellín

Las autoridades aseguran que Yuber Montoya es el supuesto responsable del envío de dos AK-47 desde Caucasia hacia Medellín.

Estas armas fueron enviadas camufladas en el interior de un sofá, con proveedores y con 28 cartuchos para los mismos.

Según el general Óscar Gomez Heredia, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la investigación comenzó el 2 de enero, cuando se detectó el mueble en la Terminar del Norte de Medellín.

Pocas horas después una comisión de expertos llegó hasta esta ciudad del Bajo Cauca antioqueño y comenzó una investigación.

Para ello se hicieron entrevistas, pero las pistas claves las suministró cámaras de seguridad del municipio.

Una vez detectado el hombre y el mueble que transportaba se procedió a identificarlo y a dar con su paradero.

Con las pruebas suficientes y ubicada la vivienda, la policía le dio captura a Yuber Montoya.

“Este sujeto tiene algunos antecedentes. En el 2008 estuvo capturado por tráfico y porte ilegal de armas y estuvo detenido en Montería. Creemos que es un traficante de armas con vínculos con el Clan del Golfo”, manifestó el general Heredia.

El oficial añadió que Yuber Montoya ya fue trasladado a Medellín para ser judicializado.

Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó que “primero felicitar a las autoridades, la Policía y la Fiscalía. Yo no hablo de eso, no me dejo desconcentrar. Aquí no vamos a acceder a chantajes, a amenazas. Vamos con toda contra las estructuras criminales”.