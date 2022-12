Así se enfrentan 15 deportistas a atraco con arma de fuego en cerro de Medellín

Lo que empezó siendo el registro en video aficionado de un arriesgado descenso de 15 ciclomontañistas en el Cerro Pan de Azúcar, centro oriente de Medellín, terminó por convertirse en una escena de pánico en la que dos delincuentes, salidos de la maleza, intimidaron a los deportistas con armas de fuego. (Vea tam bién: Ciclistas graban asalto de hombres armados en Cerro Pan de Azúcar en Medellín).

“Todos intentamos devolvernos, pero ahí mismo nos apuntaron con arma de fuego. (…) Se llevaron dinero en efectivo, un celular de alta gama y las herramientas para desvararnos”, contó una de las víctimas, quien para protegerse pidió no revelar su identidad.

El video captó el momento en el que uno de los delincuentes apunta con una pistola a los deportistas, uno de ellos arroja su bicicleta a un matorral, pero en medio del atraco logra recuperarla y huye con los demás acompañantes.

“Sólo pensamos en nuestras vidas, nos importaban más nuestras vidas que las bicicletas, pero también había que cuidarlas”, dijo el deportista.

La Policía avanza en la investigación de este caso con las imágenes del video.

“Hay unos dispositivos en el Plan de Carabineros dentro de nuestra especialidad y ellos vienen adelantando unos acompañamientos y patrullajes en estos sectores. (A los deportistas) no los dejamos solos, no los descuidamos”, explicó el coronel Diego Vásquez, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Entre los deportistas afectados se encontraban cinco menores de edad. Por fortuna todos los exponentes de esta modalidad del ciclismo salieron ilesos y sus pérdidas fueron mínimas.