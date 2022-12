Así será devuelto el dinero a compradores de boleta para concierto de Paul McCartney en Medellín

Desde el lunes 9 de octubre la empresa Tyrona Eventos Rock comenzará el reintegro a los seguidores del artista que querían verlo en vivo.

El tour ‘One On One’, ya no llegará este 24 de octubre al estadio Atanasio Girardot.

Según los organizadores del evento, problemas de producción, e imprevistos, los obligan a cancelar el show.

Según otros medios, la venta de boletas no cumplió las expectativas económicas exigidas por la producción.

Por el momento, se devolverá la totalidad del dinero de las boletas, a partir del "9 de octubre, hasta el 30 de diciembre de 2017", en todos los puntos autorizados de Tu boleta.