La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer cómo será la rotación de pico y placa.

El horario se mantiene para vehículos particulares de 7:00 a.m. a 8:30 a.m., y de 5:30 a.m. 7:00 p.m. La medida continuará rigiendo tanto en Avenida Regional como Autopista Sur.

A partir del 8 de febrero iniciará el periodo sancionatorio. El valor del comparendo por incumplimiento de la medida corresponderá a 15 SMDLV, es decir $344.730 pesos.