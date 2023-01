Así suenan algunas de las bandas internacionales invitadas a Altavoz 2018

El festival gratiuto más importante de música de Medellín dio a conocer el cartel completo de los artistas que se presentarán esta ocasión.

Altavoz planea celebrar por todo lo alto sus 15 años de llevar al público un espectáculo gratuito de diversos géneros.

Aunque la semana pasada fueron anunciadas las bandas locales que clasificaron durante un evento en la Fiesta del Libro, hasta el miércoles dieron a conocer los grupos nacionales e internacionales invitados.



Una de las agrupaciones internacionales que encabeza el festival es Papa Rouch, una de las bandas más representativas del rock alternativo estadounidense, conocidos por éxitos como Last Resort y

Between Angels and Insects, que marcaron a toda una generación.

Otros artistas invitados son:

The Adicts (Inglaterra)



Él mató a un policía motorizado (Argentina)



The inspector Cluzo (Francia)



Ángeles del Infierno (España)



Además también estarán Six Feet Under (USA), Mucho muchacho 7 Notas 7 Colores (España), Scan 7 (USA), Hepcat (USA), entre otros.

Este evento tendrá lugar durante los días 10, 11 y 12 de noviembre en el Estadio Cincuentenario (zona norte de Medellín).

Fotos: Altavoz