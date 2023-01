Así transcurrieron las movilizaciones en Medellín por el paro nacional este 4 de diciembre

Las marchas iniciaron desde muy temprano y recorrieron las principales vías de la ciudad. Los manifestantes terminaron en Ciudad del Río.

Este miércoles fue convocada una nueva gran marcha por los sectores en desacuerdo con las políticas del presidente Iván Duque, en el marco del paro nacional que cumple 14 días.

La jornada en Medellín estará marcada por varios recorridos, con tres concentraciones principales, una en el Parque de las Luces, otra en el Parque de El Poblado y finalmente en el sector de Ciudad del Río, donde culminará la movilización y se realizarán varias actividades culturales y artísticas.

Consulte aquí el mapa de las marchas en la capital antioqueña.



Minuto a minuto

08:30 p.m. El secretario de Seguridad, Andrés Tobón, lamentó el bloqueo de vías como Las Vegas y la Regional, las cuales ya fueron habilitadas.



Lastimosamente informo: jornada manchada por unos cuantos que bloquearon las avenidas Regional y Vegas, y que luego sufrió la presencia de encapuchados. A la hora reactivadas ambas avenidas — Andrés Tobón (@tobonvillada) December 5, 2019

08:00 p.m. La Secretaría de Movilidad informó que fue habilitado el paso vehicular en la avenida Las Vegas.

7:15 p.m. Continúan enfrentamientos. El Esmad, con una tanqueta y chorro de agua, intenta dispersar a los manifestantes. Además hay presencia de carabineros.

6:30 p.m. La manifestación pacífica fue interrumpida por desmanes entre el Esmad y algunos manifestantes.

6:00 p.m. La avenida Las Vegas continúa cerrada en ambos sentidos. El cierre cumple cerca de tres horas desde el arribo de los manifestantes al sector de Ciudad del Río, en el sur de Medellín.



En Medellín, vía Las Vegas permanece cerrada por bloqueos de manifestantes https://t.co/6ZcIgktH6t #MarchasEnColombia pic.twitter.com/ynTby098EL — Noticias Caracol (@NCAntioquia) December 4, 2019

5:00 p.m. Persiste bloqueo en la avenida Las Vegas, en el sector de Ciudad del Río.



⚠ ¡Atento! (16:48) | Continúa el cierre total de la Av. Las Vegas, a la altura de Ciudad del Río en ambos sentidos, por movilización ciudadana. #MovilidadMedellín — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) December 4, 2019

4:05 p.m. El metro normaliza la operación comercial en toda la línea A del metro. Luego del bloqueo que se presentaba en la avenida Regional.

4:00 p.m. Miembros del Esmad y carabineros dispersan a manifestantes que impedían el paso de vehículos en la avenida Regional, a la altura de Ciudad del Río. La línea A del metro sigue operando en partes entre Niquía - San Antonio y La Estrella - Poblado.



(15:56) Línea A opera en partes entre Niquía - San Antonio y La Estrella - Poblado.



Las demás líneas del #SistemaMetro 🚈 🚡 🚌 🚊 tienen todas sus estaciones habilitadas. pic.twitter.com/e2O6VegD3V — Metro de Medellín (@metrodemedellin) December 4, 2019

3:30 p.m. Persiste cierre de la avenida Regional en la calle 17 por presencia de manifestantes. Ante esta situación el metro de Medellín informó que opera por partes en la línea A entre las estaciones Niquía - San Antonio y La Estrella - Poblado. También hay cierre en la avenida Las Vegas, en sentido sur-norte, a la altura de Ciudad del Río.



3:00 p.m. Manifestantes arriban al sector de Ciudad del Río y se concentran en la avenida Las Vegas, algunos de ellos se trasladaron a la avenida Regional, la cual presenta cierre en ambos sentidos.



#MarchasEnColombia Se realiza cierre de la avenida Regional, a la altura de la calle 17, por movilización ciudadana, informa la @sttmed https://t.co/cSbGNwsO3W pic.twitter.com/refxSGeBc2 — Noticias Caracol (@NCAntioquia) December 4, 2019

1:54 p.m. Mientras avanza la movilización por la avenida El Poblado, los jóvenes aprovechan para recoger las basuras que se encuentran en las calles del barrio Villa Carlota, sur de la ciudad.



Mientras marchan de forma pacífica jóvenes de Medellín aprovechan para recoger las basuras que se encuentran en las calles de la avenida El Poblado a la altura del del barrio Villa Carlota #MarchasEnColombia https://t.co/WQ33mrPqIM pic.twitter.com/JuASoLrjvO — Noticias Caracol (@NCAntioquia) December 4, 2019

1:30 p.m. Las movilizaciones del norte y el sur del Valle de Aburrá se encuentran en el parque de El Poblado y se da inicio a la gran marcha que terminará en el sector de Ciudad del Río.



A está hora sé unen las marchas del sur y del Norte en el parque el poblado #medellín #paro4D #paroenmedellin #paronacional4d pic.twitter.com/JOl6YPHrU1 — David regueros (@david__bravo) December 4, 2019

1:15 p.m. Habilitan la autopista norte, a la altura de la Fiscalía y la carrera 48 con calle 29, cerca de Punto Clave, en sentido sur-norte. La movilización avanza por la avenida El Poblado.



12:10 p.m. Con manifestaciones artísticas y culturales avanza de forma pacífica la marcha del paro nacional del 4 de diciembre en Medellín.



De forma pacífica y con manifestaciones culturales avanza la marcha por el paro nacional del 4 de diciembre en Medellín. #MarchasEnColombia @personeriamed https://t.co/WQ33mrPqIM pic.twitter.com/np4cAIlCCP — Noticias Caracol (@NCAntioquia) December 4, 2019

11:49 a.m. En total calma continúan las movilizaciones ciudadanas en Medellín.



11:20 a.m. A esta hora avanza con normalidad y de forma pacífica la movilización ciudadana por la carrera 52 (Carabobo), en inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra.



10:58 a.m. La línea 2 del Metroplús está fuera de servicio, temporalmente, por manifestación ciudadana.

10:55 a.m. Arranca la marcha del sur del Valle de Aburrá desde el parque principal del municipio de Envigado.



10:41 a.m. La línea 1 del Metroplús vuelve a prestar su servicio de manera normal entre las estaciones U de M - Aranjuez, tras cierre parcial de algunos paraderos por movilización ciudadana.

10:37 a.m. Cierre de la calle 44 (San Juan) a la altura del Parque de las Luces por concentración de manifestantes.

9:40 a.m. Habilitan autopista Norte, en ambos sentidos, a la altura de la Universidad Nacional. La movilización avanza por la calle 58 a la altura del puente Horacio Toro, en sentido occidente-oriente.

9:20 a.m. La marcha avanza en su recorrido por la avenida Ferrocarril, a la altura del Sena, en sentido norte - sur. Además, la línea 1 de buses opera entre las estaciones U de M - Industriales y Hospital - Aranjuez, por el momento.

9:00 a.m. Reportan cierres en la autopista Norte, a la altura de la Universidad Nacional y el sector de Punto Cero por la movilización.

8:00 a.m. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Medellín informa que a esta hora la movilidad de la ciudad fluye sin dificultades y recuerda que el pico y placa rige con normalidad. También, recomiendan hacer uso del sistema metro y la bicicleta por las movilizaciones.



Las autoridades de tránsito de Medellín informan que a esta hora la movilidad de la ciudad fluye sin dificultades y recuerdan que el pico y placa rige con normalidad. Además, recomiendan usar el transporte público por las movilizaciones https://t.co/hSAw6Ghend #MarchasEnColombia pic.twitter.com/9zWPTOp6xV — Noticias Caracol (@NCAntioquia) December 4, 2019

7:11 a.m. Las autoridades de Medellín informan que hasta el momento no hay movimiento en los seis puntos de concentración previstos por las marchas del paro nacional.

6:22 a.m. La movilidad de la ciudad fluye sin ningún inconveniente. También, el transporte público presta su servicio sin problema.

6:00 a.m. El sistema metro opera con total normalidad en todas sus estaciones.