Aspirante a la Alcaldía de Medellín cae en retén ilegal montado por ladrones

Según Luis Bernardo Vélez, seis delincuentes lo retuvieron junto a los ocupantes de otros vehículos entre los que iban niños y a todos los robaron.

El hecho sucedió durante la noche del viernes en una zona oscura que da acceso a Santa Elena desde la vereda Perico, en inmediaciones de Las Palmas, en el oriente del Valle de Aburrá.

“Alrededor de las 7:20 de la noche empezaron a parar los vehículos, estaba sellada la vía. Cuando yo llego había tres vehículos y tres motos, no había forma de movilización. Nos ordenaban los atracadores que paráramos los vehículos y apagáramos las luces, y procedían a despojarnos de los bienes”, relató el político antioqueño, quien ha sido concejal y secretario de Inclusión Social de Medellín.

Vélez dijo que lo obligaron a sentarse a un lado de la vía, junto a otras personas, que le robaron el teléfono celular, dinero en efectivo y su reloj. Igual les sucedió a su esposa y a otras personas que iban en unos 12 vehículos.

“Cada uno sistemáticamente nos iban parando en un sector muy oscuro. Iban sentándonos en el lateral de la vía. Treinta minutos duró esta acción. Nos secuestraron 30 minutos, cuando llegaron niños y estaban llorando nos dejaron ir”, recordó Vélez, quien además calificó este hecho como un caso de secuestro simple.

Según el aspirante, las víctimas del robo fueron obligadas a estar en el lugar unos 30 minutos, por lo que reclamó más presencia policial en la zona.

“Hay que tener más policías, más inteligencia, más tecnología, más vehículos de la policía, una oferta más contundente. No es la primera vez que ocurre, hay preocupación en Guarne, Rionegro”, describió.

Este no es el único hecho violento del que han sido testigos directos los políticos antioqueños. En días recientes Daniel Quintero, otro interesado en llegar a la alcaldía de Medellín, manifestó en redes sociales que vio cuando un sicario disparaba contra su víctima en el barrio La Floresta del occidente de la ciudad, quien al parecer sobrevivió.

Esta modalidad de robo no es nueva en Antioquia. En el Oriente y el Norte del departamento han sido capturadas bandas dedicadas a hurtos de esta manera.

