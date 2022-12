Atacan con un químico a niño de 10 años en Ciudadela Nuevo Occidente

Mientras jugaba con unos amigos, el pequeño de 10 años recibió en parte del rostro y el cuello un líquido extraño que lo quemó.

“Ya después de que lo vestimos para llevárnoslo se le embobó esto el cuello, ya si sentía el ardor en la cara, cuando nos subimos al bus, él se me estaba quedando torcido con las manitos torcidas”, cuenta la madre del menor atacado

Aunque fue llevado a urgencias, no pudieron determinar qué clase de sustancia fue la que le cayó al niño, por lo que no descartan que haya sido algún tipo de ácido.

“Empecé a averiguar y nadie le dice nada a uno, entonces toca buscar por otros medios, buscar como quién fue el culpable”, expresa el padre del menor.

Por un sendero peatonal de la Ciudadela Nuevo Occidente transitaba Alexis con sus amigos, cuando fue alcanzado por un líquido extraño que quemó parte de su cara y su cuello. Las autoridades están a la espera de una denuncia formal para iniciar las investigaciones del caso.

Familiares y vecinos tratan de dar con el posible agresor del pequeño.