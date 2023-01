Ataque de hipopótamo en Puerto Triunfo abre nuevamente debate sobre su posible sacrificio

Mientras los habitantes de la zona piden que se busquen otras alternativas que no atenten contra la especie, desde Cornare dicen que es la única solución.

Luego del ataque de un hipopótamo que dejó en delicado estado de salud a un campesino de Puerto Triunfo, Antioquia, los habitantes del corregimiento de Doradal -donde más se han registrado la aparición de estos paquidermos en las calles- piden que se confinen, pero que no vayan a ser sacrificados.

“Esos animales son muy peligrosos, le tiran a cualquier persona, deberían de encerrarlos, porque sacrificarlos yo creo que eso no”, comentó Jairo León Galindo, habitante de la zona.

“Bregar uno a no arrimárseles, si uno los logra ver con tiempito, no arrimárseles mucho, porque también he escuchado decir que son muchos animales. ¡Qué pesar agarrar a matarlos o algo así!”, manifestó Luis Delio Isaza.

Desde la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) aseguran que luego de 10 años de trabajos de control e investigación, y analizando la ubicación geográfica de donde ocurrió el ataque, es casi imposible realizar un protocolo de captura, por lo que se contempla el sacrificio del animal.

“Ante este panorama, y luego de realizar la visita respectiva al sitio, es prácticamente imposible realizar un ejercicio de captura; es imposible, costoso y desgastante”, explicó el biólogo David Echeverry López.

“Consideramos que con los elementos que se han venido compilando durante todos estos años es suficientes para considerar una medida como sacrificio sanitario, que en este caso es la única medida posible para atender esta problemática”, añadió el profesional de Cornare.

La corporación también informó que estos años se han tomado medidas de control como el confinamiento, esterilización y planificación, sin que hasta el momento se tenga control de la especie.

El campesino que fue atacado por el hipopótamo se recupera en un centro hospitalario de Rionegro y está bajo pronóstico reservado.

En contexto: Hipopótamo hiere a campesino en zona rural de Puerto Triunfo