Ataque en Yarumal pone sobre la mesa los peligros de trabajar en zonas rojas

Ingenieros y operarios, que adelantan sus actividades en zonas con presencia de grupos al margen de la ley, pueden afrontar díficiles condiciones.

El único riesgo que podrían enfrentar geólogos, ingenieros y demás profesionales que trabajan en el trópico, era que una serpiente u otro animal los mordiera. Sin embargo ya en las zonas se encuentran con otra realidad.

"El mayor riesgo es con la vida que nos puede ser arrebatada por cualquier ente armado", señaló Leonardo Díaz, geólogo del a Universidad Nacional.

Los profesionales recuerdan que la época más dura para estas industrias por motivos de violencia fueron los años 90, el estar en zonas con gran influencia de grupos al margen de la ley hace que sus vidas este en peligro.

Las empresas hacen estudios previos de seguridad y junto con las autoridades evalúan si la zona en la que van a adelantar las exploraciones es un área segura.

"Nada se mueve que no esté previamente planeado y definido, las compañías siempre toman extremas medidas de seguridad, pero obviamente hay hechos que se escapan a las posibilidades reales, si no hay una tranquilidad del estado de que se puede acceder, no se hace", manifestó Vera

De acuerdo con sus experiencias, las zonas de mayor complejidad y riesgo para ejercer sus profesiones son actualmente: Arauca, Antioquia, Putumayo, Caqueta, Meta y Casanare.

