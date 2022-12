Atentado a casa de promotor del no es producto de una riña, dice la Policía

Foto: Tomada de Twitter de César Betancourt: @C88Caesar

La mañana de este viernes se conoció una grave denuncia que hizo el senador Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter.



Medellín, a las 3am detonaron explosivo en casa de un líder del No — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 21, 2016

A pesar de lo escrito por el expresidente Uribe, quien lideró la campaña para que los colombianos exigieran una renegociación de los Acuerdos de paz logrados en La Habana entre el Gobierno y las FARC, la Policía asegura que esta agresión no tiene relación con la postura política de las víctimas del atentado.

"La realidad inicialmente no es esa. Una cosa es que trabaje para un grupo político y otra la situación que se presentó", aseguró el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial relató qué fue lo que ocurrió: "A las 3 de la mañana explosionó una papa explosiva y se lanzó pintura sobre una casa: pero lo que no se ha dicho es que durante esta semana un hijo de esta señora tuvo un altercado con tres personas que laboran ilegalmente, digámoslo así, parqueando carros frente a su casa".

Y aclaró que "la investigación va inicialmente por este lado, no tiene nada que ver con que el pertenezca o sea colaborador de un grupo político".

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que "hasta que no tengamos claridad sobre qué pasó no nos vamos a pronunciar. Sea lo que sea hay que reprochar que este tipo de cosas pasen e investigar por qué se produjeron. No sabría decir con qué está relacionado”.