Atentado con granada en Caucasia cobra la vida de un niño

La muerte de Sebastián Moreno, de 11 años, ocurrió luego de que el gobernador de Antioquia reclamara ayuda del presidente Duque para enfrentar la inseguridad.

Por esta razón, el presidente de la República visitó de urgencia el municipio ubicado en el Bajo Cauca, a unas seis horas de recorrido en carro desde Medellín.

Duque se encuentra reunido en el Batallón de Infantería número 31 con el alcalde local, Óscar Aníbal Suárez, quien le está relatando la dramática situación de violencia que vive su población.

Particularmente, lo ocurrido con el niño Sebastián Moreno, quien falleció en Montería cuando era intervenido quirúrgicamente para amputarle las dos piernas. El menor resultó herido cuando delincuentes lanzaron una granada en el barrio Asoviviendas el martes, artefacto que al explotar lo lesionó de gravedad y les causó heridas a otras dos personas,

En diálogo con Blu Radio, el mandatario dijo que este tipo de hechos no se pueden esconder.

“Al niño que cayó ahí desafortunadamente le iba a amputar las dos piernas y no resistió. Un niño que no tiene nada que ver con esta locura de injusticia”, dijo Suárez.

Además de este hecho, a Suárez le preocupa la incapacidad que mandos policiales y castrenses le han dado a conocer a la hora de enfrentar a los grupos criminales como Clan del Golfo, Caparrapos y bandas delincuenciales que azotan la zona.

“Lo que me han dicho en los consejos de seguridad es que no tienen la capacidad de combatir este problema de violencia, en Caucasia no tengo la capacidad, necesitamos más pie de fuerza en dos componentes, investigación y judicialización”, indicó a Blu Radio.

Participaron en el consejo extraordinario de seguridad otras autoridades locales del Bajo Cauca, como las alcaldesas de Tarazá, Gladys Rebeca Miguel, y Cáceres, Sandra Patricia Durán Martínez; y los alcaldes de El Bagre, Nechí y Zaragoza.