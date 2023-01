Atentan con una granada contra la estación de policía en Anorí

En el hecho que se presentó en la madrugada de este miércoles no resultaron personas lesionadas.

Hacia las 12:00 a.m. el sonido de una fuerte explosión despertó a los habitantes de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

Según la información preliminar de la Policía de Antioquia, desconocidos lanzaron un artefacto que causó afectaciones a una patrulla de la policía parqueada frente a la estación de ese municipio.

“Se presentó la detonación de un artefacto explosivo en la estación de policía de Anorí, afortunadamente no tuvimos ningún tipo de afectación, en los miembros de la institución, tampoco en la infraestructura de la estación”, indicó el coronel Samir Giovanny Pava Ávila, subcomandante del Departamento Policía Antioquia.

El subcomandante agregó que la Policía Nacional se encuentra adelantando todas las investigaciones necesarias para poder identificar quienes fueron las personas que realizaron este hecho.

“Tenemos en cuenta que aquí opera el frente Héroes de Anorí del ELN”, agregó Pava.

Asimismo, indicó que en conjunto con el Ejército se efectuarán acciones no solo en Anorí sino en todo el departamento para garantizar la seguridad.