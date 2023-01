Atento a estos cortes de agua que afectarán a más de 30 barrios de Medellín

Las interrupciones en el servicio comienzan este lunes y en algunos casos el jueves. Por eso, preste atención a los detalles para que no se vea afectado.

Este lunes, a las 9:00 p.m comienza el corte del servicio de agua en los barrios Colinas del Sur, El Rincón, La Mota, El Rodeo, Santa María No. 3, La Colina, La Hondonada, Diego Echavarría, La Loma de Los Bernal y el Parque Juan Pablo II en el sur de la ciudad.

El restablecimiento para los 20.340 clientes comenzará a eso de las 3:00 a.m. del martes.

El martes, la suspensión afectará a 20.970 clientes en los barrios Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Robledo, Palenque, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora, así como en el Cementerio Universal y el sector Facultad de Minas en el noroccidente.

Allí el agua comenzará a irse a las 2:00 p.m. y estará restableciéndose a las 4:00 a.m. del miércoles 25 de abril.

El jueves, el agua se irá para 6.710 clientes de EPM en los barrios El Salvador, La Asomadera No. 1, La Asomadera No. 2, La Asomadera No. 3, San Diego y Loreto, en el oriente de la capital antioqueña.

Los cortes comenzarán en esa zona a las 2:00 p.m. del jueves 26 de abril y se restablecerán a las 4:00 a.m. del viernes 27.

Según EPM, los cortes se hacen “por mantenimiento de la red y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable”.

Si tiene alguna duda, puede comunicarse en el 44 44 115.