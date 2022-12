Atento a las medidas dispuestas para el primer clásico de fútbol del año

El Comité de Comodidad, Seguridad y Convivencia en el Fútbol, fijó las medidas para el partido entre el Deportivo Independiente Medellín y el Atlético Nacional, previsto para este sábado 7 de febrero, a partir de las 6:00 p.m.

En este partido sólo se permitirá el ingreso de los hinchas del equipo local, que para esta fecha le corresponde al Independiente Medellín. La medida fue implementada durante el 2014 para los partidos tipo “clásico” y se mantendrá durante este año, como una estrategia preventiva.

Los controles al ingreso del estadio también serán reforzados. Se exigirá la presentación del documento de identidad y no se permitirá el ingreso de ningún tipo de alimento, ni bebidas por parte del público general, además las autoridades hacen un llamado para que el público asistente acuda temprano al estadio y se abstenga de llevar mochilas y bolsos grandes, ya que en ellos se ingresa material prohibido al escenario deportivo.

A las tribunas Norte y Sur solo se permitirá el ingreso de mayores de 14 años. A las tribunas Oriental y Occidental podrán ingresar mayores de 7 años.

Habrá Ley Seca en el perímetro interno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, comprendido entre las calles 48 y 50 y entre las carreras 70 y 76, entre las 12:00 del mediodía y hasta dos horas después de terminado el partido y se controlará el ingreso de personas en estado de alicoramiento al estadio, además se reforzará la seguridad en los sitios conocidos por las autoridades en los cuales se presenta gran concurrencia de hinchas.

Sistema Metro

El Metro de Medellín anunció la modificación del servicio de la Línea B para este sábado: no se prestará servicio comercial desde las 7:45, hasta finalizar el servicio comercial. Los trenes sólo prestarán servicio comercial expreso entre San Antonio y San Javier, sin realizar paradas en las estaciones Cisneros, Suramericana, Estadio, Floresta y Santa Lucía. Los buses de la Línea 1, no realizarán parada en Cisneros Moda por ambas vías.

Otras restricciones

• Se permitirá el ingreso de venteros y de trapos a partir de la 1:30 de la tarde.

• Se habilitarán 41 puertas del estadio, a partir de las 3:00 de la tarde.

• Está prohibida la venta de licor en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot y las autoridades prohibirán el ingreso a personas en estado de alicoramiento.

• Se hará el desalojo de vehículos en el acceso del complejo acuático por parte de la Secretaría de Movilidad, para recuperar las rutas de acceso que se necesitan en caso de emergencia y no habrá parqueaderos para el público en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

• Se permitirá a los hinchas el ingreso de parafernalia (trapos e instrumentos musicales), exceptuando el papel picado.

• Se mantiene la restricción de no uso de pólvora o de ningún otro elemento similar o de pirotecnia en alguna de sus categorías.