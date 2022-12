Atento a los cierres viales en esta Semana Santa

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó los cierres viales que se realizarán por eventos de Semana Santa y la ejecución de obras civiles.

Por eventos de Semana Santa se tendrán los siguientes cierres viales:

Domingo de Ramos, 29 de marzo:

Desde la Catedral Basílica Metropolitana, de 11:30 a.m. a 12:30 a.m. tiene el siguiente recorrido: Sale de la calle 56 (Bolivia), toma la carrera 46 (Avenida Oriental), sigue por la calle 54 (Caracas), continúa por la carrera 49 (Venezuela) y finaliza en el atrio de la Catedral.

Desde la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria, de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. una procesión sale del atrio de la Candelaria por la carrera 50 (Palacé), toma la calle 53 (Maracaibo), sigue por la carrera 47 (Sucre), continúa por la calle 52 (Avenida La Playa), sigue por la Avenida 1° de Mayo, toma la carrera 50 (Palacé) en contravía y finaliza en el mismo punto.

Viernes Santo, 3 de abril:

El viacrucis de las parroquias del centro, de 10:00 a.m. a 12:00 a.m. tiene el siguiente recorrido: Sale de la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria por la carrera 50 (Palacé), toma la calle 53, sigue por la carrera 46 (Avenida Oriental), continúa por la calle 54 (Caracas), toma la carrera 48 (Ecuador), sigue por la calle 56 (Bolivia), para finalizar en el atrio de la Catedral Basílica Metropolitana.

La procesión al Santo Sepulcro, de 8:00 p.m. a 11:00 p.m.: Sale de la calle 56 (Bolivia), toma la carrera 46 (Avenida Oriental), sigue por la calle 52 (Avenida La Playa), continúa por la carrera 50 (Palacé) en contravía y finaliza en la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria.

Sábado Santo, 4 de abril:

De 11:00 a.m. a 12:00 a.m. una procesión sale de la calle 56 (Bolivia), toma la carrea 47 (Sucre), sigue por la calle 54 (Caracas), continúa por la carrera 49 (Venezuela) y finaliza en el atrio de la Catedral Basílica Metropolitana.

De 4:00 p.m. a 5:00 p.m. hay un recorrido que sale del atrio de la Candelaria, toma la carrera 50 (Palacé), sigue por la calle 53 (Maracaibo), continúa por la carrera 47 (Sucre), toma la calle 52 (Avenida La Playa), sigue por la Avenida 1° de Mayo, toma la carrera 50 (Palacé) en contravía, para finalizar en la Basílica Nuestra Señora de la Candelaria.

Domingo de Resurrección, 5 de abril:

En la Catedral Basílica Metropolitana, de 11:30 a.m. a 12:30 a.m. un recorrido: Sale de la carrea 48 (Ecuador), toma la calle 54 (Caracas), sigue por la carrera 49 (Venezuela) y finaliza en el atrio de la Catedral Basílica Metropolitana.

Por obras civiles se presentarán los siguientes cierres:

Desde el domingo 29 de marzo, hasta el domingo 5 de abril, habrá cierre parcial del carril izquierdo de la calzada occidental de la Avenida Regional a la altura de la calle 54 (Minorista), las 24 horas, por obras de acueducto.

Por obras del Tranvía se tendrán los siguientes cierres:

Hasta el 9 de abril, habrá cierre total de la calle 51 entre carreras 12 y 13, sector Alejandro Echavarría. Hasta el 30 de marzo, habrá cierre total de la calle 50 con la carrera 29.

A partir de las 12:00 del mediodía del 30 de marzo, hasta el jueves 2 de abril, habrá cierre total de la calle 51 con la carrera 29.

Desde el lunes 6 de abril, hasta el miércoles 8 de abril, habrá cierre total de la carrera 30 con Ayacucho (calle 49).

Cierres por obras del Puente Madre Laura:

Hasta el 27 de mayo, habrá cierre total de la carrera 66 entre calles 93 y 94.

Desde el 29 de marzo hasta el 30 de abril, habrá cierre total de aproximadamente 150 metros del carril derecho de la Avenida Regional entre calles 92 y 94 A.

Las autoridades recomiendan consultar su ruta antes de salir para evitar entrar en congestiones de tránsito.