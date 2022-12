Atentos: estas son las medidas que se aplicarán el domingo para el partido Nacional – Millonarios

Este importante encuentro corresponde al partido de vuelta de la semifinal del fútbol profesional colombiano y se disputará en el Estadio Atanasio Girardot.

Uno de los clásicos que más acapara la atención de los amantes del fútbol, Nacional Vs. Millonarios, tendrá lugar este domingo 11 de junio a partir de las 7:30 p.m.

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de esta cita con el fútbol, las autoridades anunciaron las medidas de seguridad que se tomarán antes, durante y después del partido:

- La hinchada visitante, en este caso la de Millonarios, no tendrá permitido el ingreso al estadio Atanasio Girardot.

- Ingreso para menores: Mayores de 5 años en tribuna norte; mayores de 14 años en tribuna sur y caminantes en Oriental y Occidental.

- Los asistentes deben portar su documento de identificación.

No está permitido ingresar los siguientes elementos:

- Alimentos y bebidas.

- Licor y bebidas embriagantes.

- Sustancias alucinógenas y psicoactivas.

- Pólvora y demás sustancias explosivas.

- Baterías extra a las que requiere el radio personal.

- Correas tipo riata o con hebilla removible.

- Señaladores láser.

- Bolsos grandes, solo se permiten los pequeños y las riñoneras.

- Paraguas con punta.

- Está prohibido ingresar en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias.

Además, las autoridades confirmaron la presencia de 1.000 efectivos de la Policía Metropolitana que brindarán seguridad en todo el perímetro del estadio, a su vez 500 personas del equipo de logística de Atlético Nacional velarán por la organización dentro del Atanasio Girardot.

El Metro de Medellín extenderá su horario en caso de definición por penales.