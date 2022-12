Atentos: habrá interrupción en el servicio de acueducto en el Valle de Aburrá

Esto se da por la intervención que se realizará en las redes afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días.

Para llevar a cabo las labores de estabilización de las redes de acueducto y alcantarillado, EPM anunció este lunes que habrá interrupción en el servicio en San Antonio de Prado, Barbosa, Envigado, La Estrella e Itagüí:

Lunes 8 de mayo, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Circuito Naranjitos

- De las calles 45B Sur a 44 Sur entre las carreras 83 y 87.

- De las carreras 84 a 41A Sur a la calle 42A Sur.

- De las carreras 85 a 88 entre las calles 41A Sur y 38 Sur.

Incluye: 1.512 usuarios.

Lunes 8 de mayo, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Circuito San Antonio

· De las calles 64 Sur a 48 Sur entre las carreras 54E y 75A.

· De las calles 48 Sur a 42 Sur entre las carreras 56 y 75.

· De las calles 42 Sur a 36 Sur entre las carreras 55 y 87.

Comprende 12.560 usuarios de: San Antonio de Prado, Rosaldeda, Limonar, La Verde, La Manguala y Pradito. También las sedes de Cárnicos y Alimentos, Cooperativa de Transporte, Metrosalud e Inder.

Lunes 8 de mayo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Circuito Barbosa

Cobija a 6.339 usuarios del municipio de Barbosa.