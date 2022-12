Aterrador choque de un bus contra un edificio en Medellín deja 38 heridos

Foto: Residentes de Robledo fueron afectados con el choque de un bus. Cortesía: Doris Sepúlveda.

Eran las 7 de la mañana y destruido se veía el antejardín de la casa de John Jairo Agudelo.

Un bus de la empresa Rápido San Cristóbal perdió el control y fue a dar contra uno de los muros de una Unidad Residencial del sector de la calle 64B con Cr. 97 del barrio Robledo, donde vive Agudelo. (Lea también: Aparatoso accidente de un bus en una pendiente de Robledo solo dejó heridos).

En el accidente, 38 pasajeros resultaron heridos. En medio del nerviosismo, Agudelo reconoce que se salvó de morir, aplastado.

“Es la zona donde nos desplazamos, donde estamos ahí con los niños, de ahí me despide mi esposa (...) dos minuticos antes; estuviera debajo del bus, en este momento”, relata Agudelo.

Funcionarios del tránsito de Medellín rescató el automotor del lugar del accidente, pero en su recorrido por una pendiente del occidente de la capital antioqueña, el autobús dejó huellas de neumáticos.

La primera hipótesis que las autoridades tienen sobre el accidente es que el autobús sufrió daños mecánicos antes de chocar.

“La hipótesis que tenemos hasta el momento es una falla de frenos, lo que pasa es que eso es una investigación que vamos a adelantar en el momento”, asegura Fredy Muñoz, supervisor de servicios de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

No hubo víctimas mortales, pero sí mucha preocupación. Vecinos del sector aseguran que este no es el primer accidente que presencian, debido a lo inclinado de la zona.

Paula Zapata, testigo del accidente, dice que “con este ya son siete accidentes que ocurren, tres acá en la unidad residencial. Se ha tratado de comunicarse con movilidad para que nos ayuden con reductores de velocidad y señalización”, manifiesta.

De acuerdo con las autoridades, los 38 heridos fueron rápidamente trasladados a centros asistenciales, la mayoría con contusiones, fracturas en las extremidades y laceraciones.