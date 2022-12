Aterrador relato de la mujer que fue atacada con aceite caliente por su esposo

Con lágrimas, Alba Doris Montoya contempla en un espejo su rostro desfigurado luego de que su pareja la quemara con aceite caliente.

“Fui a mostrarle el sartén para ver si tiraba ese aceite para no arrojarlo dentro del lavaplatos, entonces ahí todo loco llegó y yo que se lo muestro y el que me lo tira encima”, relató Alba Doris Montoya.

Con un dolor profundo Alba mira las fotos que mostraban su rostro, que ya no volverá a ser el mismo, y lamenta ser víctima de un hombre violento.

“Ya había tirado el televisor al piso ese mismo día y días atrás, meses atrás, ya me había agredido y ya se estaba manejando bien, pero mire, volvió”, dijo la mujer.

La agresión ocurrió en una casa del barrio Buenos Aires, en el municipio de Bello. De allí, salió pidiendo auxilio.

“Sí, lamentable, esa es la causa del trago porque uno en sano juicio no hace eso, a no ser de que este desquiciado”, manifestó Julio César Céspedes, testigo del hecho.

Según el general José Gerardo Acevedo Ossa, comandante de la Policía Metropolitana, “la llevamos a un centro asistencial y está fuera de peligro, este señor será tratado como un delincuente”.

Las autoridades buscan al responsable de la violenta agresión que en un minuto cambió la vida de Alba para siempre.