Atlético Nacional desmintió que haya recibido propuestas de Donald Trump

Directivos del Club Atlético Nacional aseguraron que a sus manos no ha llegado ninguna propuesta por parte de la organización Proto Group, de la que hace parte el empresario estadounidense Donald Trump, quien según algunas versiones estaría interesado en comprar el equipo de fútbol antioqueño.

Víctor Marulanda, Gerente de Desarrollo Humano del equipo verde de Antioquia aseguró que: “ayer nos dimos cuenta por temas públicos. No hubo nada como se decía. De hecho pusimos en nuestra página web algo que no tenía la veracidad de haber recibido de manera oficial, esa clase de negociaciones”.

En efecto, mediante un comunicado el Atlético Nacional señaló que “no existe ninguna oferta formal por la adquisición del paquete accionario más exitoso del Fútbol Profesional Colombiano”, por el que se dijo ofrecerían 100 millones de dólares.

“Lo que se habló con el Presidente, los dueños y los miembros de la junta es que no se tenía ninguna carta de solicitud para ese negocio”, añadió Marulanda, quien afirmó que la decisión de querer vender a Atlético Nacional debe ser analizada por la Junta Directiva y los dueños del equipo.

El Gerente destacó que Atlético Nacional tiene una marca muy destacada, lo cual se evidencia en que es el equipo con más títulos en el futbol colombiano, además de que es el onceno con más hinchada del país.

La propuesta del multimillonario Donald Trump suscitó polémica por darse luego de sus declaraciones sobre los inmigrantes latinoamericanos. Lea también Donald Trump compró hotel en Medellín y ahora quiere un equipo de fútbol colombiano