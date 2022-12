Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, un duelo de campeones

En el clásico que Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín jugarán este domingo desde las 5 de la tarde hay algo más para ver que los dos trofeos que ambos clubes lucirán ante las hinchadas.

Se trata de las cartas de lujo con las que el verde -que hará las veces de local- y el rojo cuentan para ganar el juego.

Reinaldo Rueda, técnico verde, tiene en su baraja a Miguel Ángel Borja, McNelly Torres y Orlando Berrío; un tridente de terror para la defensa del Medellín. Además, a Diego Arias, Alexis Henríquez y Franco Armani; hombres dispuestos a destruir cualquier promesa de gol rojo.

Leonel Álvarez, timonel del DIM, también tiene lo suyo: Juan Fernando Caicedo, Hernán Hechalar, John ‘la Goma Hernández’ y Christian Marrugo, un arsenal capaz de doblegar a cualquier muralla, y a Didier ‘la pantera’ Moreno, Andrés Mosquera y David González, un embudo capaz de hundir en el fracaso las mejores jugadas de gol de cualquier adversario. (Lea también: Leonardo Castro, lejos del clásico vs. Atlético Nacional y cerca del quirófano).

Ellos son los llamados a cumplir con una dura tarea como campeones reinantes que son –Nacional, de la Copa Libertadores, y el DIM, de la Liga Águila-: deslumbrar con su fútbol.

Nacional marcha quinto en la tabla de posiciones, con 15 puntos, Medellín es cuarto, con 17; ambos han jugado ocho encuentros.

Los dos clubes han recibido ocho anotaciones en lo que va del torneo, pero Medellín ha marcado tres más que el verde: tiene 14, frente a 11 de su clásico rival.

Números tan parejos como los resultados que arrojan los diez últimos encuentros que los dos clubes han disputado: Nacional ganó en cuatro ocasiones, Medellín celebró las mismas veces y empataron en dos ocasiones.

Todo un espectáculo el que promete el primer clásico de la Liga II 2016 en el que se dará un duelo de campeones.

El partido servirá, además, para que la Alcaldía haga un reconocimiento a los deportistas antioqueños que sobresalieron en los Olímpicos de Río 2016. El homenaje será una vez finalizado el partido.

Medidas de seguridad

La Alcaldía de Medellín dio a conocer las siguientes medidas para enfrentar la violencia en el fútbol:



La apertura de puertas se hará a las 2:00 p.m.

El partido inicia a las 5:00 p.m.

Ingreso de menores: en Occidental y Oriental se permite el ingreso de niños mayores de 7 años. En las tribunas Norte y Sur se permite el ingreso de mayores de 14 años.

Para ingresar a los anillos de seguridad, sin excepción, se deberá presentar la boleta y el documento de identidad.

El Metro de Medellín amplió el horario de servicio:

Una vez finalice el encuentro deportivo, los usuarios hinchas de Atlético Nacional podrán tomar el metro en las estaciones Estadio y Suramericana. Por su parte, los usuarios hinchas del Independiente Medellín, lo podrán hacer por las estaciones Floresta y Santa Lucía.

Con el fin de mantener su integridad, los trenes se alternarán para cada grupo de hinchas. Los trenes con seguidores de Atlético Nacional no se detendrán en las estaciones Floresta y Santa Lucía. A su vez, los trenes con hinchas del Independiente Medellín no pararán en las estaciones Estadio y Suramericana.

A diferencia de años anteriores, en las que no se prestaba servicio en las estaciones intermedias de la Línea B durante todo el partido, los trenes prestarán el servicio continuo hasta que finalice el encuentro.

Al cierre del encuentro deportivo, se habilitarán los accesos de Floresta y Santa Lucía para los usuarios hinchas del Independiente Medellín y los accesos de Suramericana y Estadio para los seguidores de Atlético Nacional.

Adicionalmente, cuando termine el partido, se alternarán trenes para cada grupo de hinchas de la siguiente manera: los trenes con hinchas de Nacional no se detendrán en las estaciones Floresta y Santa Lucía. A su vez, los trenes con hinchas del Medellín no pararán en las estaciones Suramericana y Estadio.

Esta es la nómina dispuesta por Atlético Nacional para enfrentar al DIM:

Esta es la nómina que el DIM llevará al Atanasio para enfrentar al verde:

