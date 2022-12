Atracos tienen azotados a los habitantes de Belén

En vídeo quedó el momento en el que un hombre es bajado de su motocicleta, él tiene un arma y dispara contra los presuntos ladrones, quienes huyen en su vehículo.

Son varias las historias que, como esta, tienen los transeúntes del sector preocupados.

“Yo siempre camino por el pavimento, yo no camino por la acera, él me persiguió y cuando yo llegué acá a la portería, él me miró y apenas yo paré aquí guardó el cuchillo que traía”, cuenta Néstor Grajales Cardona, transeúnte.

Néstor se salvó de ser atracado en dos oportunidades, gracias a que en ese momento varias personas estaban en el sector. Sin embargo, las quejas por inseguridad siguen.

“Está muy oscuro y como ligamos con un barrio que ha tenido ciertos problemas de seguridad y aquí justamente es la entrada pues se pueden presentar atracos y cosas así, a mí personalmente me da mucho miedo”, explica Susana Velásquez.

En este otro vídeo se ve cuando algunos habitantes logran retener un hombre que iba a robar a una mujer que caminaba por el corredor peatonal. ( Ver también: En video: víctima se enfrentó a bala con ladrones en Medellín ).

“La inseguridad se ha estado incrementando hace tres meses sobre todo hurto a mano armada”, indica un vigilante de la zona.

Sobre el sendero hay cuatro cámaras, una cada 30 metros. Los habitantes afirman que estas cámaras instaladas por las autoridades no son suficientes.

“Necesitamos más seguridad y además mucha más luz en esta zona por qué los ladrones aprovechan la oscuridad para hacerle daño a las otras personas”, expresó Julio César Urbina.

Autoridades de seguridad de Medellín, afirmaron que modalidades como, el asalto, el robo a personas, cosquilleo, hurto de celulares y fleteo aumentaron en un 48.2%, según estadísticas del sistema de información de la ciudad