Atrapados sin salida: Ituango vive la peor crisis tras emergencia del proyecto hidroeléctrico

Hoy la movilidad está restringida y sus habitantes deben obedecer horarios para salir o entrar al municipio, sumidos en una difícil situación social y económica.

Detrás de la emergencia generada por el megaproyecto energético de Hidroituango hace tres meses, se empiezan a ver los grandes nubarrones sociales y económicos sobre los municipios del norte de Antioquia, principalmente Ituango.

A 12 kilómetros del proyecto empresarial de EPM, la población está atravesada por el río Cauca. Son 25 mil colombianos que en su mayoría cambiaron la actividad cafetera por ser mano de obra barata del megaproyecto.

Los ituanguinos están tratando de sobrevivir en un río revuelto de tensiones. Por un lado, la descomposición del orden público que les genera zozobra. Por el otro, la desesperanza de la crisis económica

En el embarcadero del ferry, un trasbordador enlaza en 20 minutos con el otro lado del río donde está Ituango.

El cupo está para un bus, una docena de motos, y unos cuantos pasajeros que embarcan mudos, incómodos y temerosos.

“La principal afectación es el cambio de dinámica a lo que estábamos acostumbrados, los que tenían transporte particular podían entrar y salir de pueblo cuando quisieran y ahora con esta contingencia debe uno adaptarse”, manifestó María Eugenia Durango Vera, pasajera.

Al desembarcar los conductores aceptaron hablar, dicen que se deben cuidar para que Hidroituango no los ponga entre ojos.

“Nos ha afectado en que no podemos llegar a nuestro destino, hemos tenido que dejar de viajar algunas veces. Económicamente todo se merma, todo se rebaja, no estamos prestando el mismo servicio”, aseguró Julián Cárdenas, conductor.

A medida que el viaje avanza se nota más el temor de los pasajeros.

“La última vez que ingresé al pueblo tuve que pasar por el proyecto hidroeléctrico y me dio mucho pánico por los túneles sentía mucha presión y por la vía salía un aire extraño, eso no es normal y yo entré en pánico”, contó María Eugenia.

Un comerciante de la zona, explicó que el ferry está para pasar a la gente, y que por esta vía se gastan seis horas. Por la otra vía, la de la caravana que atraviesa el proyecto empresarial recorriendo los túneles, se gastan siete horas largas y está destinado para el tránsito de vehículos de carga con mercancías y vivieres, con horarios restringidos.

Esta situación ha generado protestas de los transportadores:

En Ituango el desplazamiento rural y urbano se está dando a cuenta gotas. En los últimos tres meses de manera oficial se registra un desplazamiento de 253 personas. Se teme que el subregistro llegue a 500

“Si no hacemos algo en este momento por sacar Ituango adelante, el pueblo va a empezar en una decadencia más grande de la que lleva”, señaló Stivenson Arenas, representante de comerciantes en el municipio.

