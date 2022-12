Atroz asesinato de una mujer en Medellín habría sido cometido con un martillo

La herramienta fue hallada debajo de una cama de la casa en la que fue encontrado el cadáver de María Yurley Londoño Mejía, de 37 años.

La mujer había desaparecido hacía seis días, pues según el informe de homicidios de la Secretaría de Seguridad, sus familiares así lo reportaron el 24 de febrero.

Su búsqueda concluyó el viernes cuando, por razones que las autoridades no indicaron, el cuerpo de esta promotora de ventas fue hallado en una vivienda de la carrera 21 con calle 59 del barrio Llanaditas en el oriente de Medellín.

El lugar permanecía cerrado con candando desde hace varios días por decisión del propietario, a quien el arrendatario le adeudaba algún dinero, según el informe antes citado.

En ese sitio, las autoridades hallaron el cuerpo de la mujer y debajo de la cama una herramienta con la que, según las primeras hipótesis habría sido golpeada en el rostro hasta causarle la muerte.

"Lo que se logra establecer es que esta persona al parecer había sido golpeada con un arma contundente, específicamente c on un martillo que fue encontrada debajo de la cama a la altura del rostro", explicó a los periodistas el general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Según el oficial, ya "tenemos buenos indicios para esclarecer este hecho" y dar con el responsable del crimen.

Siete mujeres han sido asesinadas en Medellín en lo que va de 2018.

Foto: Cortesía