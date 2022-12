Audiencia contra Santiago Uribe por caso de Los 12 Apóstoles fue aplazada

La diligencia que se adelantaba en Medellín contra el ganadero, hermano del ex presidente Álvaro Uribe, culminará el 27 de octubre.

Así lo anunció el Juez Primero Penal Especializado de Antioquia, Jaime Herrera.

El Juez dijo que “la defensa se encamina a determinar la existencia de conductas al parecer delictuales de personas ajenas al proceso y cuya indagación corresponde a otras jurisdicciones, personas que además no se encuentran vinculadas y además no fueron llamadas a rendir testimonio”, al referirse a los testigos que buscaba presentar la defensa del ganadero.

Entre tanto, a la Fiscalía presentará 23 pruebas, entre ellas el testimonio del ex jefe paramilitar alias ‘Julián Bolívar’.

El abogado de las victimas pidió justicia por la presunta relación de Santiago Uribe con la agrupación paramilitar Los 12 Apóstoles.

“Un poco tardío que la defensa pretenda argumentar una carta de ‘Gordo Lindo’ y que no se tenga la certeza si es cierta o no y cómo le llegó al doctor (Jaime) Granados este documento”, dijo el abogado de las víctimas Daniel Prado.

Además el Juzgado descartó la ampliación del testimonio del ex presidente y hermano del acusado, Álvaro Uribe Vélez, quien se refirió al tema en su cuenta de Twitter, cuestionando a la justicia por el proceso en contra de Santiago.



SantiagoUribeV no tiene alma ni patrimonio para financiar paramilitares. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 13, 2017