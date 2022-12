Audio revela la súplica de colombiana que murió tras accidente de un Ferrari en México

Publicado por El Universal de México, evidencia la angustia de Tatiana García y la forma en que recibe ayuda médica en el lugar del choque.

En un video quedó registrado la atención inicial que recibieron Tatiana y Dayana Sánchez, minutos después del accidente en un Ferrari en la Autopista del Sol, cuando viajaban de Acapulco a Ciudad de México.

Por respeto a las víctimas, solo fue dado a conocer el audio de esos momentos posteriores en los que ambas mujeres esperan por el traslado en ambulancia a un centro asistencial.

Una mujer que llegó al lugar para atender el accidente habla con Tatiana y le hace algunas preguntas, la joven pide ayuda en varias ocasiones y exclama que teme morir.



Esta es la transcripción del audio:

- Niña, ya llegó la ambulancia

- Ayúdeme, dice Tatiana.

- ¿Cuántos años tienes?

- 29.

- ¿Eres alérgica a un medicamento?

- No.

- ¿Tienes alguna enfermedad?

- No.

- ¿Cuándo fue la última vez que consumiste alimentos?

- Ahorita.

- Ahorita a qué horas.

- Al mediodía

- ¿Cómo te llamas?

Tatiana no responde y solo pide ayuda.

- Ahorita te van atender, ahorita como sabes estamos en la carretera y no podemos hacer mucho, tranquila.

- Ayúdenme.

- ¿Quieres agua?, le dice un joven

- Sí