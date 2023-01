Audios revelan el descaro con el que actuaba la banda que robó a Francisco Maturana

Las interceptaciones permiten conocer, incluso, el reclamo de uno de los ladrones por no ser invitado a un hurto en el que se “sobrepasaron con las mujeres”.

Las conversaciones fueron dadas a conocer por la Policía de Antioquia, luego de la judicialización de la banda Los Pisasuave, acusada de robar al ex director de la Selección Colombia y algunos clubes de Suramérica, Europa y el Medio Oriente.

Cae banda de ladrones que asaltó finca de Francisco Maturana En una de ellas se escucha cómo uno de los delincuentes identifica a una de sus víctimas, por medio del número de la placa de su carro y le dice a otro ladrón para que actúe.



Además, le dice que debe revisar la zona para encontrar a otras víctimas o si aparecen las autoridades, en un rol que se denomina en el bajo mundo como campanero.



“Toca que se venga campaniando de ahí pa allá”, dice.

En otro de los audios revelados por la Policía se escucha cuando uno de los ladrones le reclama a su cómplice no haberlo invitado a un robo cometido en Ituango a 33 personas, en el que dice, “se sobrepasaron con las mujeres”.

“Uy, parce, por qué no me llevaron, yo bien tirao parce”, le dice a su interlocutor, en una manifestación de falta de dinero.

“No le digo que no se perdió de nada, le contesta el otro”, al referirse a un robo de poco valor.

Lo grave es cuando uno de los delincuentes le pide atar a las víctimas de un asalto cometido en Barbosa, municipio ubicado a unos 30 minutos de Medellín.



Pero una de las conversaciones que más llamó la atención de las autoridades es la de un hombre con su pareja, a quien le confiesa que acaban de robar.

“Es que voy pa’l centro a vender, lo que traemos vale plata. Cogimos como 100 botellas de licor fino”, dice.

La mujer de responde: “Traeme una”.

“Obvio, voy a llevar pa la casa un montón”, contesta él.

Luego, la mujer le pregunta si eso es lo que van a vender, en una actitud cómplice y descarada, y si entre lo robado no hay una plancha para el pelo.

“Sí, una chiquitica le llevo. Y un secador”, contesta él.