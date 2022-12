Aumenta el número de hurtos a la par con la justicia ciudadana

En un video que circula en redes sociales se observa cómo un hombre que se moviliza en una camioneta de alta gama, intenta hurtar otro vehículo dentro de un parqueadero de un supermercado en Envigado, Antioquia.

El General José Acevedo, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín se refirió al hombre que aparece en la grabación: “este ya está individualizado, ya está plenamente identificado, me imagino que por la divulgación en redes sociales no ha vuelto salir a la calle pero nosotros ya iniciamos la investigación judicial”.

El aumento en los robos ha desatado la ira de los ciudadanos, quienes cada vez más se toman la justicia por mano propia, así lo afirma el ciudadano Moisés Bocanegra: “si nosotros no actuamos entonces estamos dejando a la delincuencia que haga por nosotros, que obre por nosotros y debemos estar pendientes de todo ayudarnos entre sí”.

Noticias Caracol ha denunciado constantemente este tipo de hechos, generando polémica en páginas de denuncias ciudadanas donde escriben centenares de comentarios, en su mayoría a favor de tomar la justicia por sus propias manos. En las calles de la ciudad muchos habitantes reafirman esta posición, mientras que otros la cuestionan.

Henrry Gutiérrez, ciudadano: “eso sería sed de venganza, por eso están las autoridades también, no estoy de acuerdo con eso“. Mientras que Marcela García cuenta que “precisamente hace como ocho días me robaron, sí creo que hay inseguridad. Ya no es muy confiable llamar la Policía pero tampoco estoy de acuerdo que se tome la justicia por sus propias manos”.

Las autoridades de Antioquia admiten que la inseguridad ha aumentado: “hubo un leve incremento el 5% en referencia al 2013, más no sucede así con el hurto de vehículos y de motos, en vehículos hubo un descenso del 30% y de motos del 6 y 7% “, dice el General Acevedo.

Afirman que la publicación en redes sociales, de videos de robos, permite la individualización de los ladrones.